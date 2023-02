A vítima foi localizada e resgatada pelos agentes - Divulgação

Publicado 13/02/2023 00:00 | Atualizado 13/02/2023 17:44

Araruama - Na tarde desta segunda-feira (13), uma pessoa vítima de sequestro foi salva pela Polícia Militar, no distrito de São Vicente de Paula, em Araruama. A ação teve apoio dos agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e Grupamento Aeromóvel (GAM) e um homem envolvido no crime foi preso.

De acordo com a ocorrência, os militares realizaram um cerco após serem informados sobre o crime. O criminoso tentava fugir e acabou batendo o veículo, momento em que foi capturado pelos agentes. A vítima foi resgatada e realizou o reconhecimento do sequestrador em seguida.

Outros dois homens envolvidos no crime continuam sendo procurados pela polícia. A ocorrência segue em registro na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP).

Fonte: Portal RC 24h