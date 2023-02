A Casa Reforço Escolar atende alunos do 1º ao 9º ano e funcionará de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h30 - Tamirys Mello

A Casa Reforço Escolar atende alunos do 1º ao 9º ano e funcionará de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h30Tamirys Mello

Publicado 15/02/2023 05:50 | Atualizado 15/02/2023 06:02

Araruama - A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou nesta terça-feira (14) mais uma unidade do projeto “Casa Reforço Escolar”. A iniciativa é uma ferramenta que gera trabalho e renda para professoras que estão fora do mercado de trabalho, além de remunerar as profissionais a título de aluguel pela disponibilização do espaço.

“O governo municipal transforma a casa de professoras desempregadas em reforço educacional. Os alunos da rede municipal de ensino que estão com dificuldades no aprendizado são encaminhados para o projeto”, explicou a prefeita do município, Livia de Chiquinho.

Todas as casas participantes são totalmente adaptadas para atender os alunos, com mesas, cadeiras, quadro, tatame e almofadas, além de todo o material de ensino, como livros e cadernos. A Casa Reforço Escolar auxilia alunos de 1º ao 9º ano, com dúvidas no conteúdo das disciplinas, em especial, Português e Matemática.

Dessa vez, o local escolhido para a implementação do projeto foi o distrito de Morro Grande. A nova unidade fica localizada na Praça de Morro Grande, lote 11, quadra 5 e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.