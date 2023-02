Além das ruas já asfaltadas no bairro, outras também receberão drenagem e asfaltamento em breve - Divulgação/PMA

Publicado 16/02/2023 00:00 | Atualizado 16/02/2023 17:33

Araruama - A prefeita Livia de Chiquinho (PP) inaugurou, nesta quinta-feira (16), uma obra de asfaltamento e drenagem no bairro Fazendinha. O local escolhido foi nos arredores do Parque de Exposições, contemplando a Rua Dr. Fernandes e trechos das ruas Dr. Ernani e Dr. Josino.

Ao todo, 1061 metros foram asfaltados na localidade. A prefeita firmou ainda o compromisso, no momento da inauguração, de asfaltar todas as ruas do bairro entre o Campo do Zé Mineiro e Campo do Neném, além de outros bairros do município.

Em seu discurso, destacou a importância do asfaltamento para trazer dignidade aos moradores, bem como a valorização dos imóveis localizados nas áreas asfaltadas. Obras de urbanização, saneamento e pavimentação tem sido feitas em todos os distritos, em um projeto para impulsionar o desenvolvimento da cidade.