Carnaval 2023 Araruama - Divulgação/PMA

Carnaval 2023 AraruamaDivulgação/PMA

Publicado 21/02/2023 06:47 | Atualizado 21/02/2023 06:53

Araruama - Neste domingo de Carnaval (19), o município de Araruama continuou em clima de festa. Nesse dia, os blocos de rua foram o ponto alto da programação cultural.

Acadêmicos do Areal, Manchaça e Cacique de Araruama agitaram a galera ao som de um trio elétrico, e os foliões foram atrás do trio fazendo as coreografias típicas do Carnaval, cheios de energia. O percurso foi do Centro até a Praça de Eventos da Pontinha e reuniu pessoas de todas as faixas etárias, das crianças até a terceira idade, todos fantasiados pra curtir o que essa época tem a oferecer de melhor.

Em Praia Seca, o bloco que comandou a festa foi o “Empurra Que Vai” e teve também show do grupo D’Samba. Em Iguabinha, a banda Abre Alas animou os foliões e, em São Vicente, o show ficou por conta do cantor Thayan Alves.

As matinês continuam acontecendo e vão até o último dia de folia, em vários pontos do município, para atender o maior número de pessoas. Na Praça de Eventos da Pontinha, a cantora Paula Azevedo animou o público com uma apresentação que trouxe as canções tradicionais do axé baiano, favoritas do público no Carnaval.