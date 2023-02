Tem festa pra todos os gostos e idades, desde trio elétrico itinerante na praia até matinê infantil - Divulgação/PMA

Publicado 19/02/2023 14:14 | Atualizado 19/02/2023 14:19

Araruama - O Carnaval continua contagiando os foliões de todas as idades com a alegria que só essa época do ano consegue causar. A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, organizou uma logística com o auxílio da Guarda Civil para oferecer segurança a todos, garantindo que a festa ocorra com tranquilidade.

Neste sábado (18), a folia aconteceu em vários pontos do município araruamense. Na Praça da Pontinha, teve Baile de Carnaval ao som de DJ e do grupo D’ Samba. Já no distrito de Praia Seca, os foliões saíram do chão ao som frenético de um trio elétrico e, na Praia do Vargas, o bloco “Boca no Litro” animou a galera. Em São Vicente, quem comandou a folia foi a cantora Paula Azevedo, com as canções tradicionais do axé.

A programação infantil também foi especial, com a Matinê “Bailinho de Carnaval”, ocorrendo simultaneamente em vários locais. Na Praça dos Cisnes, em Iguabinha, a festa foi comandada por Mary Silva; já na Praça Menino João Hélio, o cantor Alan Quintanilha continuou a animar os pequenos e seus familiares, cantando hits do carnaval baiano e marchinhas carnavalescas tradicionais. O Bailinho também aconteceu no bairro Outeiro, na Cidade das Crianças. Por lá, além de brincadeiras e música, a criançada aprendeu várias coreografias de dança, ensinadas por personagens infantis que encantaram os foliões mirins.