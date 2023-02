A festa contou com a participação de personagens infantis, que interagiram e dançaram com as crianças em toda a duração do evento - Divulgação/PMA

Publicado 18/02/2023 11:40 | Atualizado 18/02/2023 11:46

Araruama - O Carnaval chegou e, em Araruama, uma programação extensa foi preparada para aqueles que amam a folia. Blocos de rua, matinês e shows estão fazem parte do calendário de eventos, que promete contagiar pessoas de todas as idades e gostos.



A programação infantil já começou, com a matinê Bailinho de Carnaval, que funcionará simultaneamente em vários pontos da cidade até a próxima terça-feira (21), das 18h às 0h. Nesta sexta-feira (17), aconteceu na Praça Menino João Hélio o primeiro Bailinho, reunindo crianças e familiares em um clima de pura alegria.



Comandado pelo cantor Alan Quintanilha, que tocou músicas tradicionais do Carnaval, como marchinhas consagradas e muito axé, a festa contou também com a participação de personagens infantis, que interagiram e dançaram com as crianças em toda a duração do evento.



Para oferecer mais conforto e segurança aos foliões, a Prefeitura preparou uma área coberta para a realização da festa. Confira os horários e locais da matinê: MATINÊ BAILINHO DE CARNAVAL

ARARUAMA

PRAÇA MENINO JOÃO HÉLIO

De sexta à terça, das 18h às 0h



CIDADE DAS CRIANÇAS (Rua Ataulfo Alves, S/N, Outeiro)

De sábado à terça, das 18h às 0h



PRAIA SECA (Calçadão Cultural)

De sábado à terça, das 18h às 0h



PRAÇA DE SÃO VICENTE

De sábado a terça, das 18h às 0h



IGUABINHA (Praça dos Cisnes)

De sábado à terça, das 18h às 0h fotogaleria

