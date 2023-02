Peças teatrais serão exibidas na Cidade das Crianças, no bairro Outeiro - Divulgação/PMA

Publicado 24/02/2023 18:21 | Atualizado 24/02/2023 18:30

Araruama - Nesse final de semana, dias 25 e 26 de fevereiro, a programação na Cidade das Crianças será especial, com a apresentação de duas peças teatrais. No sábado (25), estará em cartaz a peça “Chapéu e o Lobo”; já no domingo (26), a peça em destaque será “O Patinho Feio”.

Ambas as atrações ocorrem às 16h, na Cidade das Crianças — localizada no bairro Outeiro (ao lado do CIEP do Educandário) — e prometem encantar os pequenos. Ótima oportunidade para passar uma tarde em família e aproveitar uma programação cultural.