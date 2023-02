O homem foi preso no bairro Fazendinha, em Araruama, após denúncia - Divulgação/PM

O homem foi preso no bairro Fazendinha, em Araruama, após denúnciaDivulgação/PM

Publicado 23/02/2023 13:24 | Atualizado 23/02/2023 13:27

Araruama - Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (22), no bairro Fazendinha, em Araruama, com uma carga de drogas. A denúncia informava que o criminoso estava vendendo entorpecentes na Rua Tanguá e ele foi preso em flagrante, com uma sacola contendo 128 buchas de maconha, 96 pedras de crack e 22 cápsulas de cocaína.

Ele foi capturado nos fundos de uma casa — após cerco feito por agentes da Polícia Militar — e encaminhado para a 118ª DP (Araruama), onde foi autuado e preso por tráfico de drogas.

Fonte: Polícia RC 24H