Com o criminoso, foram encontrados 100 tiras de maconha, 62 pinos de cocaína e dez pedras de crack, além de R$10 em espécie. Divulgação

Publicado 01/03/2023 15:13 | Atualizado 01/03/2023 15:14

Araruama - Na noite desta terça-feira (28), um homem foi preso acusado de tráfico de drogas no bairro Parque Mataruna, em Araruama.



De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia informou que o criminoso estava vendendo entorpecentes na Rua Horácio Vieira. Os agentes foram até o local e abordaram o homem, que estava com 100 tiras de maconha, 62 pinos de cocaína e dez pedras de crack, além de R$10 em espécie.



O acusado foi encaminhado para a 118ª DP (Araruama), onde foi autuado e preso.

Fonte: Polícia RC24H