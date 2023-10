A cavalgada vai seguir com destino ao bairro XV de Novembro, acompanhando os fiéis que irão carregar uma imagem da santa por todo o percurso - Divulgação

Publicado 10/10/2023 17:08 | Atualizado 10/10/2023 17:12

Araruama - Nesta quinta-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, vai acontecer a 28ª Cavalgada em louvor à padroeira do Brasil. Com o apoio da Prefeitura de Araruama, a concentração dos cavaleiros e amazonas será na Igreja São Sebastião, às 10h, com previsão de saída às 11h30.

A cavalgada vai seguir com destino ao bairro XV de Novembro, acompanhando os fiéis que irão carregar uma imagem da santa por todo o percurso, em agradecimento por todas as graças recebidas.