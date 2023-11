Contra ele pendia um mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca do município de Araruama - Divulgação

Contra ele pendia um mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca do município de AraruamaDivulgação

Publicado 28/11/2023 11:44

Araruama - Na manhã desta segunda-feira (27), um adolescente acusado de envolvimento com o tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Civil, na Avenida Gladstone, no Centro. Contra ele pendia um mandado de busca e apreensão, expedido pela Comarca do município de Araruama.

Segundo a Polícia, o jovem foi localizado após levantamento do setor de inteligência da 120ª DP (Silva Jardim), que efetuou a prisão. Ele foi encaminhado para a distrital, onde permanece à disposição da Justiça.

*Com informações de RC24H