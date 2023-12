Política Costa do Sol

Vereador de Cabo Frio denuncia compra de votos e aumento salarial para 1º escalão do governo de Magdala

O 117º episódio do RC Cast desta terça-feira (5) teve como convidado Josias da Swell (PL), que comentou assuntos como: a "farra das portarias", a "privatização" da Praça do Moinho, no Peró, a reforma administrativa, e muito mais. Confira