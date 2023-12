O acusado foi abordado pelos policiais numa motocicleta sem placa, após avançar semáforo e ultrapassar o limite de velocidade no radar - Divulgação

Publicado 13/12/2023 14:57 | Atualizado 13/12/2023 15:06

Araruama - Na tarde desta segunda-feira (11), um homem de 26 anos foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo.

Segundo informações da PM, a guarnição de moto patrulha estava em ação de policiamento ostensivo na Rodovia Amaral Peixoto quando avistou o acusado numa Honda Biz preta sem placa, avançando o semáforo e passando no radar de 50 km/h em velocidade muito acima do permitido, chegando a 85 km/h.

Os agentes realizaram a abordagem ao suspeito e constataram que ele não possuía documentos do veículo ou pessoais. Ao efetuarem a verificação da motocicleta, a numeração de chassi havia sido suprimida, juntamente com a placa. Além disso, o número do motor apresentava sinais de adulteração na chapa.

O elemento foi preso em flagrante e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por por adulteração de sinal identificador de veículo, e o veículo foi apreendido.

*Com informações de RC24H