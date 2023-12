A programação vai contar com músicas natalinas, chegada do Papai e Mamãe Noel, entre outras surpresas que prometem evocar a magia do Natal e encantar o público - Divulgação

Publicado 13/12/2023 15:00

Araruama - Nesta sexta-feira (15), o distrito de São Vicente vai receber a Festa de Abertura do Natal. O evento, realizado pela Prefeitura, irá acontecer na Praça de São Vicente, a partir das 18h.

A programação vai contar com músicas natalinas, chegada do Papai e Mamãe Noel, entre outras surpresas que prometem evocar a magia do Natal e encantar o público de todas as idades. O evento é gratuito e marca o início das comemorações de fim de ano no terceiro distrito.