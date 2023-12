Ao todo, foram apreendidos 78 pedras de crack, 70 cápsulas de cocaína, 5 buchas de maconha e R$180 em espécie - Divulgação

Publicado 11/12/2023 14:03 | Atualizado 11/12/2023 14:09

Araruama - Na noite deste domingo (10), um homem de 27 anos foi preso com grande quantidade de drogas, no bairro Clube dos Engenheiros.

Segundo a ocorrência, uma equipe do GAT realizava patrulhamento na região quando recebeu informações de que um elemento, trajando camisa branca e bermuda cinza, estaria traficando em frente a um bar. A denúncia também informava que o indivíduo havia escondido uma sacola preta com drogas nos fundos do estabelecimento, onde ficava sua residência.

Os agentes procederam ao local e foram atendidos pelo próprio suspeito, que franqueou a entrada da guarnição na casa. Lá foram encontrados R$ 180 em espécie, provenientes do tráfico, 21 pedras de crack e 15 cápsulas de cocaína escondidos num canil.

Em frente ao bar da denúncia, os policiais encontraram mais drogas pertencentes ao acusado, totalizando 78 pedras de crack, 70 cápsulas de cocaína e 5 buchas de maconha.

O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

*Com informações de RC24H