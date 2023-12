A FisioCasa integra o programa "Saúde Acolhedora", que tem como objetivo promover um atendimento mais humanizado e acolhedor aos usuários da saúde pública municipal - Divulgação

A FisioCasa integra o programa "Saúde Acolhedora", que tem como objetivo promover um atendimento mais humanizado e acolhedor aos usuários da saúde pública municipalDivulgação

08/12/2023

Araruama - Foi inaugurada, nesta quinta-feira (7), mais uma unidade do projeto FisioCasa. Iniciativa implementada pela Prefeitura, por meio do programa “Minha Casa, Meu Trabalho”, com foco na geração de trabalho e renda, o novo núcleo de atendimento foi instalado no bairro Areal.

A FisioCasa integra o programa “Saúde Acolhedora”, que tem como objetivo promover um atendimento mais humanizado e acolhedor aos usuários da saúde pública municipal. O projeto transforma parte da casa de uma fisioterapeuta que estava desempregada em um núcleo de atendimento domiciliar. A profissional contemplada recebe um valor a título de aluguel pelo espaço e leva mais comodidade e acessibilidade aos moradores do bairro.

“Um excelente projeto da prefeita Lívia, dando oportunidade para um fisioterapeuta preparar a sua casa para ser um núcleo de atendimento domiciliar”, elogiou a secretária de Governo, Daniela de Lívia.

Durante a cerimônia de inauguração, a prefeita Lívia de Chiquinho se emocionou com a entrega de mais um serviço aos moradores do bairro Areal. “Tudo isso só acontece porque eu tenho uma base familiar. Meu pai e minha mãe, que moram aqui no Areal, sempre me deram uma educação digna e sempre me disseram que eu teria que respeitar o outro, o espaço do outro, que com certeza eu iria alcançar os meus objetivos. Sempre fui determinada mas nunca pisei em ninguém pra chegar onde eu cheguei e sou grata a todos aqueles que me ajudaram”, ressaltou.

A chefe do executivo araruamense lembrou diversos outros serviços que já foram implementados no bairro, como a Policlínica do Areal, a Escola 100% Ecológica com captação de água de chuva e energia solar, Casa Creche e obras de asfaltamento. Na ocasião, ela também anunciou a construção de uma nova creche na localidade.

Cada unidade do projeto promove o atendimento de, no mínimo, 20 pacientes por dia. A nova FisioCasa está localizada na Rua Nossa Senhora da Paz, n.º 34 e o funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 18h, com intervalo de 1 hora de almoço.