O seminário vai contar com uma série de palestras sobre diversos temas, além da assinatura do convênio entre o Conselho Regional de Contabilidade do RJ e o município de AraruamaDivulgação

Publicado 08/12/2023 05:55

Araruama - No dia 11 de dezembro, vai acontecer o I Seminário de Registro Empresarial da JUCERJA (Junta Comercial do Rio de Janeiro), em Araruama. O evento será no Teatro Municipal, na Praça Menino João Hélio, no Centro, às 15h.

O seminário vai contar com uma série de palestras sobre diversos temas, além da assinatura do convênio entre o Conselho Regional de Contabilidade do RJ e o município de Araruama. O objetivo é estimular o fortalecimento do setor.

Confira as palestras previstas para o evento:

- FGTS Digital: você está preparado?

- Abordagens do setor Redesin para questões peculiares de integração

- Análise de Processos na JUCERJA

- Retirada, exclusão e falecimento de sócio na sociedade limitada

- Serviços disponibilizados pela JUCERJA para os usuários