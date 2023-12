Acompanhada da secretária de Obras, Liane Martins, e de vereadores da base governista, Daniela também ouviu as demandas da população local - Divulgação

Publicado 11/12/2023 07:05 | Atualizado 12/12/2023 08:03

Araruama - Na última sexta-feira (8), a secretária de Governo, Daniela de Lívia, cumpriu agenda realizando vistorias de três obras em andamento no município. Acompanhada da secretária de Obras, Liane Martins, e de vereadores da base governista, Daniela também ouviu as demandas da população local.

Na parte da manhã, com a presença dos vereadores Magno Dheco e Diego de Ciraldo, foi feita a vistoria das obras de drenagem e asfaltamento no bairro Fazendinha, que irá receber asfaltamento em diversas ruas.

Em seguida, a vistoria ocorreu nas obras da praça do bairro Santana, em São Vicente, terceiro distrito. Na ocasião, participaram da vistoria o vereador Júlio César Coutinho e a secretária de Obras, Liane Martins. A praça está em processo de revitalização e as obras devem ser concluídas em breve, garantindo mais qualidade de vida e lazer para os moradores do bairro.

Por fim, foi vistoriada a obra de expansão de gavetas no Cemitério de São Vicente. A ampliação tem como objetivo melhorar o suporte e o atendimento às famílias residentes no terceiro distrito nesse momento de perda.