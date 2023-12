A cerimônia representa um importante marco para os alunos da unidade de ensino, que concluem a graduação do Ensino Fundamental com a habilidade de se comunicarem fluentemente em inglês - Divulgação

A cerimônia representa um importante marco para os alunos da unidade de ensino, que concluem a graduação do Ensino Fundamental com a habilidade de se comunicarem fluentemente em inglêsDivulgação

Publicado 12/12/2023 09:28 | Atualizado 12/12/2023 09:41

Araruama - No dia 19 de dezembro, vai acontecer a cerimonia de formatura dos alunos do 9º ano da Escola Bilíngue Municipal com orientação militar. O evento será realizado no Teatro Municipal, na Praça Menino João Hélio, no Centro, às 18h.

A cerimônia representa um importante marco para os alunos da unidade de ensino, que concluem a graduação do Ensino Fundamental com a habilidade de se comunicarem fluentemente em inglês. A proficiência no idioma é um diferencial que poderá abrir portas para os estudantes ao ingressarem futuramente no mercado de trabalho.

O evento é reservado aos estudantes e familiares.