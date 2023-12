A cerimônia de posse está prevista para acontecer no dia 10 de janeiro, em todo o país - Divulgação

Publicado 13/12/2023 15:04 | Atualizado 13/12/2023 15:04

Araruama - Nesta terça-feira (12), os novos membros que irão integrar o Conselho Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente para o quadriênio 2024/2027 foram diplomados. Ao todo, foram eleitos 5 conselheiros titulares e 5 suplentes no município.

Confira a lista dos diplomados:

CONSELHEIROS TITULARES

Maria Aparecida Bernardes

Alex Sandro de Mendonça

Carla de Oliveira Tavares

Rayana Soraggi da Rocha Corrêa

Dalgima Pereira Ribeiro

CONSELHEIROS SUPLENTES

Marcia Santana da Silva

Renata Pires de Mendonça Freitas

Adriana Pinheiro da Silva Lopes

Jeferson Zander de Araújo

Thais Vianna da Costa Farias

A cerimônia de posse está prevista para acontecer no dia 10 de janeiro, em todo o país. É importante ressaltar que o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente foi criado no Brasil pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas que tem o objetivo de zelar pelo cumprimento dos direitos da população infantojuvenil, como o direito à vida, à saúde, à educação e à convivência familiar.