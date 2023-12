O evento reuniu apoiadores do novo grupo formado pelos empresários Rone Rossy e Verônica Januário e pelo médico Marcelo Amaral - Divulgação

Publicado 13/12/2023 17:27

Araruama - Foi realizado, nesta segunda-feira (11), um encontro político do partido Avante de Araruama. O evento, ocorrido no Hotel Ver a Vista, reuniu apoiadores do novo grupo formado pelos empresários Rone Rossy e Verônica Januário e pelo médico Marcelo Amaral.



Também estiveram presentes no encontro: o presidente municipal do Avante Araruama, Jorge Magno (Maguinho); o presidente estadual do Avante RJ, Vinicius Cordeiro; e o deputado estadual Jorge Felippe Neto.



Na ocasião, foram discutidas pautas como saúde, segurança pública e geração de emprego, com foco no movimento “Araruama que eu quero”, apresentado pelo partido Avante de Araruama.



Foi cedido espaço para que os munícipes participantes da reunião pudessem externar suas opiniões, fazendo sugestões e relatando as principais demandas da população. O novo grupo político se apresenta como uma terceira via para as eleições de 2024.

“Precisamos de uma Araruama que traga o sentimento de orgulho para a nossa população, uma Araruama para o povo!”, destacou Verônica Januário.