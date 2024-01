O município de Araruama possui cinco unidades em funcionamento, nas localidades do Mutirão, Fazendinha, Outeiro, São Vicente e Bananeiras - Divulgação

O município de Araruama possui cinco unidades em funcionamento, nas localidades do Mutirão, Fazendinha, Outeiro, São Vicente e BananeirasDivulgação

Publicado 10/01/2024 11:19

Araruama - Nesta terça-feira (9), ocorreu a cerimônia de formatura dos cursos profissionalizantes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Araruama. Ao todo, 468 formandos receberam os certificados de conclusão dos cursos, adquirindo aptidão nas mais diversas áreas e se qualificando para o mercado de trabalho.

O CRAS é a porta de entrada para as políticas de assistência social. O equipamento possibilita o cadastro nos programas do Governo Federal e oferece capacitações por meio de oficinas de geração de renda, atendendo principalmente à população em áreas de vulnerabilidade social.

O município de Araruama possui cinco unidades em funcionamento, nas localidades do Mutirão, Fazendinha, Outeiro, São Vicente e Bananeiras. Nesses locais, os facilitadores oferecem múltiplos cursos de capacitação, como: panificação, confeitaria, barbearia, manicure, corte e costura, artesanato, costura criativa, depilação e cestaria.

“Isso é mais do que um curso profissionalizante, isso é geração de trabalho e renda. Agora vocês podem ir para o mercado de trabalho preparados. Araruama é um exemplo para o estado e um modelo para o Brasil”, parabenizou a secretária de Governo, Daniela de Lívia.

A secretária de Política Social, Kátia Gonçalves, lembrou que a cerimônia ocorrida nesta terça-feira foi a terceira após a pandemia, tendo formado um total de 1.385 profissionais. “Há seis meses atrás vocês escolheram essa oportunidade dada pela prefeita em mudar de vida. Vocês tem, por exigência da prefeita Lívia, os melhores professores. Quando ela coloca esses cursos de capacitação para vocês, isso não é política, isso é amor ao próximo. O nosso CRAS é exemplo para todo o estado do Rio”, destacou.

“Quero parabenizar a toda a equipe dos nossos CRAS, que tem feito um trabalho extraordinário. Quero parabenizar também a todos vocês, 468 pessoas que hoje estão recebendo o seu certificado. Nós transformamos a vida das pessoas, preparando essas pessoas para que possam ir para o mercado de trabalho. Araruama está em profundo desenvolvimento e a gente tem investido muito para ter uma Araruama cada vez melhor”, ressaltou a prefeita Lívia de Chiquinho.

A chefe do executivo araruamense anunciou que a partir de 27 de janeiro terá início um período de grandes inaugurações no município. Ao longo de 40 dias, diversas obras e projetos serão entregues, como o Botânico das Asas e a Escola Bilíngue Municipal com orientação em Gastronomia e Hotelaria.