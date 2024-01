O Botânico das Asas será um local destinado à valorização do Meio Ambiente, com a conservação biológica de plantas e animais - Divulgação

O Botânico das Asas será um local destinado à valorização do Meio Ambiente, com a conservação biológica de plantas e animaisDivulgação

Publicado 08/01/2024 05:53 | Atualizado 08/01/2024 05:54

Araruama - A Prefeitura de Araruama publicou o decreto n° 222 de 2023, que abre vagas de estágio para alunos que desejem atuar no Botânico das Asas. Com previsão de inauguração no dia 27 de janeiro, o local será uma importante área de lazer e preservação ambiental no município.

Além de um espaço ideal para piqueniques, descanso e recreação dos munícipes, o Botânico das Asas será um local destinado à valorização do Meio Ambiente, com a conservação biológica de plantas e animais. O Palácio das Borboletas e o Palácio das Araras são duas das áreas anunciadas no grandioso novo projeto.

O estágio é destinado a alunos que estejam cursando Ciências Biológicas e é obrigatório que sejam moradores de Araruama. A remuneração mensal é no valor de R$ 1000,00 mensais.