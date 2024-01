O policial foi alvejado por quatro disparos, que resultaram em duas perfurações no tórax, um ferimento no ombro esquerdo e um de raspão nas costas - Divulgação

Publicado 03/01/2024 09:45

Araruama - Na madrugada desta segunda-feira (1), um policial militar de 37 anos foi baleado após uma discussão com um homem na Praia dos Nobres, no distrito de Praia Seca. O crime ocorreu durante uma confraternização familiar em frente à Laguna de Araruama, por volta das 4h50.

Segundo a ocorrência policial, um casal passava pelo local quando o homem teria afirmado que familiares do policial estariam importunando sua companheira. A acusação resultou em uma breve discussão e o indivíduo deixou o local, retornando em seguida acompanhado de dois outros homens.

Um desses elementos teria sido o responsável por disparar contra o grupo e o policial militar foi atingido com múltiplos tiros. A ocorrência relata ainda que o policial foi alvejado por quatro disparos, que resultaram em duas perfurações no tórax, um ferimento no ombro esquerdo e um de raspão nas costas.

A vítima foi socorrida e conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama pelos familiares, onde foi atendida e permaneceu sob observação médica. Posteriormente, um boletim de ocorrência foi registrado na 118ª DP (Araruama).

O caso segue sob investigação e as imagens capturadas pelas câmeras de segurança da rua serão utilizadas para auxiliar na apuração dos fatos. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

Até o momento, ninguém foi preso.

*Com informações de RC24H