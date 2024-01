Araruama se tornou um dos principais destinos turísticos da Região dos Lagos e hoje conta com a segunda maior orla urbanizada do estado do Rio - Fotos: Tamirys Mello e Marcelo Figueiredo

Publicado 02/01/2024 11:58 | Atualizado 02/01/2024 12:00

Araruama - A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, realizou uma linda festa para comemorar a chegada de 2024. Além da tradicional queima de fogos, que nesse ano teve duração de mais de 10 minutos, também foram preparadas atrações em diversas localidades do município, com o objetivo de levar a celebração para todos.

O público acompanhou a contagem regressiva para a chegada do novo ano na Praça de Eventos da Pontinha, por meio de um telão de LED. Por lá, a festa começou às 22h, com apresentação do grupo de pagode Swing & Simpatia. Na sequência, o Barão Vermelho comandou o show da virada com vários hits de sua carreira no rock e a noite foi encerrada pela banda local Volantis.

A prefeita Livia de Chiquinho acompanhou de perto o evento na orla da Praia do Centro e reforçou que o município de Araruama atrai todos os anos milhares de visitantes para assistir a esse espetáculo da queima de fogos, movimentando ainda mais a economia local.

Nos distritos de São Vicente, Praia Seca e Iguabinha também houve festa e comemoração. A Praça Aoede Manoel Joaquim, o Calçadão Cultural de Praia Seca e a Praça dos Cisnes foram palco de diversos artistas, como o Trio Massambaba, TG & Banda e Gabas.

O município da Região dos Lagos se tornou um dos principais destinos turísticos e hoje conta com a segunda maior orla urbanizada do estado do Rio. Com 10.827 metros, a Orla Oscar Niemeyer conta com calçadão e ciclovia, às margens da segunda maior laguna hipersalina do mundo.