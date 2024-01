Segundo informações da PM, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de invasão domiciliar seguida de homicídio - Divulgação

Publicado 01/01/2024

Araruama - Na madrugada da última sexta-feira (29), um homem de 27 anos foi morto a tiros dentro da própria casa, no bairro Três Vendas. O crime ocorreu na Estrada do Regamé, no bairro em questão, quando três indivíduos encapuzados invadiram o imóvel.

Segundo informações da PM, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de invasão domiciliar seguida de homicídio. O relato da esposa da vítima aponta que a família teria sido acordada pelos três elementos.

Ainda de acordo com o relato, os criminosos levaram o marido para a cozinha da casa, enquanto a esposa e os dois filhos permaneceram no quarto, ouvindo a ação dos elementos, que resultou em disparos contra a vítima. Na sequência, os autores do crime evadiram o local em um veículo Saveiro de cor prata.

No local, a PM averiguou a veracidade dos fatos ao encontrar o corpo do homem caído na cozinha, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O homem, que residia no local com a família desde 2019, possuía antecedentes criminais relacionados a entorpecentes.

A cena do crime foi preservada pela guarnição até a chegada da perícia. Posteriormente, o corpo foi removido pelos bombeiros para o IML e um boletim de ocorrência foi registrado na 118ª DP (Araruama).

*Com informações de RC24H