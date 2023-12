Algumas vias serão total ou parcialmente fechadas e foram emitidos direcionamentos relativos ao estacionamento de veículos durante esse período - Divulgação

Publicado 28/12/2023 04:46

Araruama - Devido ao grande aumento do tráfego de veículos que ocorre durante o período de férias em toda a Região dos Lagos, a Prefeitura de Araruama divulgou o novo esquema de trânsito, que será válido a partir das 15h do dia 31 de dezembro.

As mudanças tem como objetivo garantir a segurança dos moradores e turistas durante a comemoração do Réveillon, visando minimizar as ocorrências de acidentes.

Confira o esquema de trânsito completo:

VIAS PARCIALMENTE FECHADAS

- Avenida República do Chile

- Rua Paraguai

- Rua Estados Unidos

- Rua República do El Salvador

- Rua Honduras

- Rua Nicarágua

- Rua Gen. Eurico Gaspar Dutra

VIAS TOTALMENTE FECHADAS

- Avenida Araruama

- Mão inglesa (em frente a Praça Antônio Raposo)

- Rua República Dominicana

- Rua Bolívia

- Rua Narciso Lovato

VIA COM INVERSÃO NO TRÂNSITO

- Rua México (trecho entre a Av. Brasil e RJ-106)

A Prefeitura também emitiu alguns direcionamentos relativos ao estacionamento de veículos durante esse período. São eles:

- Não estacionar veículos nos dois sentidos da Rua Estados Unidos e da Avenida Brasil (da Rua Estados Unidos até a Rodovia Amaral Peixoto), no horário estipulado acima. Sujeitos à multas e remoção.

- Evitar estacionar o seu veículo na Rua Estados Unidos, na Rodovia Amaral Peixoto (Orla da Lagoa de Araruama) e na Avenida Brasil (da Rua Estados Unidos até a Rodovia Amaral Peixoto), a partir das 15h.