Durante a operação, também foram apreendidas duas máquinas de cartão, R$ 3.345,00 em espécie e várias anotações - Divulgação/MPRJ

Publicado 27/12/2023 04:07

Araruama - Em operação de combate à exploração de jogos ilegais de azar realizada nesta terça-feira (26), em um bingo clandestino em Araruama, foram apreendidas 40 máquinas caça-níqueis. O estabelecimento ilegal ficava localizado na Rua Pedrosa, próximo à Rodovia Amaral Peixoto.

A ação foi deflagrada por agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ) de Cabo Frio, da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Uma pessoa foi conduzida à delegacia. Além das 40 máquinas caça-níqueis, também foram apreendidas duas máquinas de cartão, R$ 3.345,00 em espécie e várias anotações.