Publicado 21/12/2023 15:51

No último sábado, dia 16 de dezembro de 2023, a Sellix Ambiental e Construção Ltda promoveu uma festa memorável em sua base de Araruama para marcar a confraternização de final de ano dos colaboradores. O evento foi marcado por momentos de descontração, boa comida e muita alegria.

A atmosfera festiva começou com um delicioso churrasco que reuniu os colaboradores em torno da confraternização. Com uma variedade de pratos e opções para todos os gostos, o almoço proporcionou não apenas uma experiência gastronômica, mas também a oportunidade de fortalecer os laços entre os membros da equipe.

A música animada embalou a festa, criando um clima descontraído e envolvente. Os colaboradores mostraram seus passos de dança, celebrando juntos as conquistas do ano que se encerra.

O momento mais esperado da festa foi o sorteio de brindes, que proporcionou surpresas e sorrisos para muitos participantes. Desde pequenos mimos até prêmios especiais, a generosidade da Sellix Ambiental e Construção Ltda brilhou, destacando o cuidado da empresa com seus colaboradores.

O ápice da comemoração foi o momento em que um bolo festivo foi trazido para celebrar não apenas o final de ano, mas também os sucessos alcançados ao longo dos meses. Com velas acesas, os colaboradores se uniram para cantar parabéns, refletindo sobre o trabalho árduo e dedicado que contribuiu para o sucesso da empresa.

A festa foi permeada por um clima de felicidade contagiante, destacando a importância do espírito de equipe e da colaboração no ambiente de trabalho. Os colaboradores demonstraram estar verdadeiramente felizes, celebrando não apenas as realizações profissionais, mas também as relações pessoais construídas ao longo do ano.

A Sellix Ambiental e Construção Ltda reforça, assim, seu compromisso não apenas com o desenvolvimento profissional de seus colaboradores, mas também com o cultivo de um ambiente de trabalho saudável e motivador. A festa de confraternização de final de ano foi um sucesso, deixando boas lembranças e renovando o espírito de equipe para os desafios que virão no próximo ano.