As medidas são simples, como eliminar recipientes que possam acumular água parada e manter caixas d'água e piscinas vedadas - Divulgação

As medidas são simples, como eliminar recipientes que possam acumular água parada e manter caixas d'água e piscinas vedadasDivulgação

Publicado 19/12/2023 15:39

Araruama - Com o aumento do número de casos de dengue em todo o estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Araruama iniciou uma campanha reforçando a necessidade de adotar medidas de combate ao Aedes aegypt, mosquito transmissor da doença.

Confira algumas recomendações:

1.⁠ ⁠Eliminar recipientes que possam acumular água parada, como pneus, garrafas, latas e vasos de plantas.

2.⁠ ⁠Manter caixas d'água, tonéis e piscinas devidamente vedados.

3.⁠ ⁠Limpar regularmente calhas e ralos, garantindo que não haja acúmulo de água.

4.⁠ ⁠Utilizar telas de proteção em janelas e portas para evitar a entrada do mosquito.

5.⁠ ⁠Utilizar repelentes e mosquiteiros para proteção individual, principalmente em áreas de maior incidência do mosquito.