Ao todo, foram apreendidos 23 frascos de oxandrolona, 4 unidades de durateston, 3 unidades de decanoato, 3 unidades de stanolozol, uma unidade de oxanred 10, uma unidade de trenenan e uma unidade de tri-trembo - Divulgação

Publicado 18/12/2023 07:40 | Atualizado 18/12/2023 10:25

Araruama - Durante fiscalização rotineira realizada na última quinta-feira (14), agentes da Corregedoria do Detran.RJ apreenderam anabolizantes em uma autoescola no Centro de Araruama.

No local, também foram apreendidas seringas e agulhas hospitalares, além de recortes de papel com anotações associando nomes de substâncias a nomes de pessoas. A Rejane Autoescola já havia sido autuada por outras irregularidades, como a prática de confirmar a presença de alunos que não compareciam às aulas.

A ocorrência foi registrada na 118ª DP (Araruama), pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). O recepcionista da autoescola — que também é sobrinho da proprietária e diretora do estabelecimento — foi conduzido à delegacia. Nenhum representante legal da empresa compareceu à DP.

Ao todo, foram apreendidos 23 frascos de oxandrolona, 4 unidades de durateston, 3 unidades de decanoato, 3 unidades de stanolozol, uma unidade de oxanred 10, uma unidade de trenenan e uma unidade de tri-trembo.

A ocorrência será encaminhada pela Corregedoria do Detran.RJ à Divisão de Aprendizagem do departamento, onde será feita a análise do possível descredenciamento da autoescola.