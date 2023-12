Foram apreendidos: 1 revólver calibre 38 Rossi sem numeração, com 4 munições intactas; 1 aparelho celular da marca Positivo; 1 rádio transmissor com carregador de base; 1 coldre e 1 chapéu camuflado - Divulgação

Foram apreendidos: 1 revólver calibre 38 Rossi sem numeração, com 4 munições intactas; 1 aparelho celular da marca Positivo; 1 rádio transmissor com carregador de base; 1 coldre e 1 chapéu camufladoDivulgação

Publicado 18/12/2023 07:37 | Atualizado 18/12/2023 07:37

Araruama - No fim da tarde da última sexta-feira (15), a Polícia Militar apreendeu material ilícito no bairro Novo Horizonte.

Segundo a ocorrência policial, uma guarnição avistou um elemento em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura policial, o indivíduo empreendeu fuga e os agentes não conseguiram alcançá-lo.

Após efetuarem buscas no local, os policiais encontraram o material ilícito, composto por 1 revólver calibre 38 Rossi sem numeração, com 4 munições intactas; 1 aparelho celular da marca Positivo; 1 rádio transmissor com carregador de base; 1 coldre e 1 chapéu camuflado.

Todo o material foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde permanece apreendido.

*Com informações de RC24H