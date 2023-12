A banda Barão Vermelho e o grupo de pagode Swing & Simpatia serão as atrações musicais da festa, que prometem animar o público de todas as idades - Divulgação/Redes sociais

Publicado 14/12/2023 11:31 | Atualizado 14/12/2023 11:36

Araruama - Em contagem regressiva para a chegada de 2024, as comemorações de fim de ano já começam a animar o público em Araruama. A Prefeitura está organizando uma grande festa, a ser realizada na Praça de Eventos da Pontinha, para celebrar a entrada do novo ano com muita música e boas energias.

Duas grandes atrações musicais estão confirmadas no evento: às 21h, vai acontecer o primeiro show, com o grupo de pagode Swing & Simpatia. Já o Show da Virada será comandado pela banda Barão Vermelho, que vai cantar os principais hits da icônica carreira no rock nacional.

A tradicional queima de fogos também fará parte da festa, com duração de 10 minutos. Além disso, a contagem regressiva poderá ser acompanhada pelo público através de um telão de LED que será instalado na praça.

A segurança pública será uma das prioridades do evento, que irá contar com um planejamento logístico feito pela Guarda Municipal para manter a ordem e garantir que a festa ocorra de maneira tranquila e segura para todos.