A iniciativa tem como objetivo estreitar a relação entre as lideranças políticas e os munícipesDivulgação

Araruama - Realizada pela executiva municipal do partido MDB de Araruama, a Oficina de Ideias é uma iniciativa que tem como objetivo estreitar a relação entre as lideranças políticas e os munícipes.

Disponibilizando um espaço de diálogo e troca, a oficina é uma forma de receber as demandas da população de forma mais direta, garantindo que as necessidades dos moradores sejam ouvidas e construindo, colaborativamente, uma cidade para todos.

Nesta quarta-feira (13), o encontro será realizado na Sede Social da Ceral, na localidade de Paracatu, às 19h. A reunião vai contar com as presenças do presidente municipal do partido, Chiquinho da Educação, considerado uma das maiores lideranças políticas da Região dos Lagos, e da secretária de Governo, Daniela de Lívia, recém filiada ao MDB.

“Araruama é um dos municípios que mais avançou com projetos revolucionários em diversas áreas. A prefeita Livia é um exemplo de gestão eficiente que transforma. Ela faz muito, mesmo com menos recursos. Contra fatos não há argumentos”, destacou Chiquinho da Educação.