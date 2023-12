Política Costa do Sol

Presidente da Câmara de Cabo Frio diz que vai pedir processo do deck da Praia do Forte

No 118º episódio do RC Cast desta quinta-feira (14), Miguel Alencar também comentou sobre outros assuntos, como o PL da reforma administrativa; a mensagem para a revogação da lei que proíbe fogos com estampido; concurso da Câmara; reprovação das contas de Marquinho... E muito mais, confira