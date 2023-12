Todas as atrações foram pensadas especialmente para levar a magia e o espírito do Natal para o público de todas as idades - Tamirys Mello

Todas as atrações foram pensadas especialmente para levar a magia e o espírito do Natal para o público de todas as idadesTamirys Mello

Publicado 18/12/2023 10:01

Araruama - Ocorreu, nesta sexta-feira (15), a Festa de Abertura do Natal em São Vicente, terceiro distrito de Araruama. O evento, realizado pela Prefeitura, aconteceu na Praça de São Vicente e trouxe uma programação especial para marcar o início do período de Natal.

Além da chegada do Papai e da Mamãe Noel, acompanhados de diversos personagens infantis, a festa também contou com apresentações de músicas natalinas, peça teatral, show com o cantor Alan Quintanilha e distribuição de presentes para as crianças.

Todas as atrações foram pensadas especialmente para levar a magia e o espírito do Natal para o público de todas as idades. A secretária de governo, Daniela de Livia, e o vereador Júlio César Coutinho participaram do evento.