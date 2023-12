Com o total de dez ações realizadas em 2023, o projeto Cadastro Único Volante encerra o ano com êxito em levar o atendimento a todos os distritos do município - Divulgação

Publicado 20/12/2023 07:26

Araruama - Aconteceu, nesta segunda-feira (18), mais uma edição do Cadastro Único Volante de Araruama. O evento, que ocorre mensalmente no município, é realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Política Social — em parceria com as Secretarias de Educação e Saúde. Dessa vez, a ação foi feita na comunidade do Loteamento Norival Carvalho, em São Vicente.

O projeto conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar que se desloca pelo município com o objetivo de facilitar o acesso da população à uma série de serviços gratuitos. Além do cadastramento no programa Cadastro Único — por meio do qual se obtém acesso a benefícios do Governo Federal, como o Bolsa Família — as equipes oferecem também ações voltadas à saúde e bem-estar.

Nesta edição do Cadastro Único Volante, 93 pessoas foram atendidas. Desse número, foram realizados 28 atendimentos de dentista, 22 aferições de pressão e glicemia, 32 atendimentos com trancista, 20 com manicure e 37 com barbeiro, 21 atendimentos do programa CadÚnico, entre outros serviços.

Outro destaque do evento foi a presença da Fundação Leão XIII, um equipamento de assistência social do estado, que oferece isenção de pagamento para quem precisa tirar a segunda via do RG e das certidões de nascimento e casamento. Ao todo, 22 pessoas foram contempladas com as isenções.

“O projeto nesse ano foi incrível. A prefeita Lívia de Chiquinho determinou que a gente fizesse uma ação volante, então a gente foi nos distritos do município seguindo esse direcionamento. Depois de dez ações, a gente encerra o ano em Norival de Carvalho. Foi muito produtivo, uma cooperação entre diversas secretarias, pra trazer esse sucesso tão grande a esse projeto”, destacou o subsecretário de Política Social, Luciano Bragança.