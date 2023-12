O agressor foi conduzido à 118ª DP (Araruama) e solto em seguida - Divulgação

Publicado 19/12/2023 15:55

Araruama - No último domingo (17), um casal de idosos de 68 e 77 anos foi espancado pelo vizinho, de 25, no bairro Parque Mataruna. O crime ocorreu na Rua Oscar Clark e teria sido motivado por razões fúteis.



De acordo com relatos, os idosos — identificados como Wilson Leite de Oliveira, de 77 anos, e Maria Marinho de Oliveira, de 68 — teriam sido vítimas de A.P., empresário e morador da mesma localidade. Após uma discussão, o agressor teria invadido a residência do casal e desferido socos em ambos.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu o casal à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama, onde os idosos receberam assistência médica. Na sequência, foi registrado o boletim de ocorrência.



O autor do crime teria tentado fugir, mas foi localizado e detido pela Guarda Civil Municipal no bairro Parque Hotel. Ele foi conduzido à 118ª DP (Araruama) mas, posteriormente, foi solto.

*Com informações de RC24H e Portal Costa do Sol