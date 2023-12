Marcelo da Silva, companheiro de Ivone Amaral, teve a prisão temporária decretada pela Justiça pelo prazo de 30 dias - Divulgação

Publicado 25/12/2023 13:31

Araruama - Foi preso, neste sábado (23), um homem acusado de matar a própria companheira no bairro Cem Braças, em Armação dos Búzios. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (21).

A vítima — identificada como Ivone Sperandio Barradas do Amaral, de 42 anos — foi encontrada morta dentro da residência onde morava, na Rua Esperança, no bairro em questão. Ivone apresentava sinais de facadas e hematomas pelo corpo.

O companheiro da vítima, Marcelo da Silva, teve a prisão temporária decretada pela Justiça pelo prazo de 30 dias. Ele foi identificado por agentes da Guarda Civil de Araruama, durante operação realizada nas imediações da rede de supermercados Assaí Atacadista.

Segundo informações dos vizinhos, Ivone e Marcelo viveram a relação por mais de dez anos. Ainda de acordo com os relatos e investigações, o relacionamento era abusivo e Ivone sofria agressões, tendo sido, inclusive, espancada pelo companheiro há cerca de dez dias.

Ivone trabalhava em um restaurante no município de Búzios e, após dois dias de ausência no trabalho, funcionários foram até a casa da mulher e encontraram marcas de sangue na entrada. A polícia foi acionada e constatou a morte ocorrida no local.

“A operação de combate aos ilícitos penais, realizada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de Araruama, por determinação da nossa prefeita Livia de Chiquinho, mais uma vez logrou êxito em prender um suspeito de feminicídio, que gerou uma grande comoção social. Parabéns mais uma vez aos nossos atuantes agentes da Guarda Civil”, destacou o secretário Welliton Tavares.

Sob custódia, o suspeito do crime foi conduzido à 118º DP (Araruama), de onde será transferido para a 127ª DP (Búzios), permanecendo à disposição da Justiça. Os policiais militares do 25º Batalhão de Polícia Militar de Cabo Frio investigam o caso.

*Com informações de Portal Amo Araruama e RC24H