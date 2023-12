A festa gratuita vai reunir duas atrações especiais, que prometem levar a magia do Natal para o público de todas as idades - Divulgação

Publicado 22/12/2023 16:45

Araruama - Para celebrar o Natal no distrito de Praia Seca, a Prefeitura de Araruama organizou uma comemoração no Calçadão Cultural. O evento será realizado no dia 23 de dezembro, a partir das 19h.



Confira a programação:

19h - Pocket Show de Natal | Turma da Tia Carol (com personagens infantis)

19h30 - Show com Jessycarla