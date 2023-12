A iniciativa é uma forma de receber as demandas da população de forma mais direta, garantindo que as necessidades dos moradores sejam ouvidas - Divulgação

Publicado 27/12/2023 04:10 | Atualizado 27/12/2023 04:12

Araruama - Nesta quarta-feira (27), vai ocorrer mais um encontro da Oficina de Ideias do MDB. A iniciativa, realizada pela executiva municipal do partido MDB de Araruama, tem como objetivo estreitar a relação entre as lideranças políticas e os munícipes. O encontro será realizado no bairro Japão, na Avenida Gladstone de Oliveira (no antigo Mercadinho do Abílio), às 19h.

Disponibilizando um espaço de diálogo e troca, a oficina é uma forma de receber as demandas da população de forma mais direta, garantindo que as necessidades dos moradores sejam ouvidas e construindo, colaborativamente, uma cidade para todos.

Além da presença do presidente municipal do MDB, Chiquinho da Educação, a reunião também contará com a participação da prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho.