Nos distritos de São Vicente, Iguabinha e Praia Seca também há a opção de retirar as guias de pagamento presencialmente nas subprefeituras - Divulgação

Publicado 28/12/2023 04:37 | Atualizado 28/12/2023 05:04

- A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Fazenda, já está disponibilizando o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 aos moradores e pessoas que possuem imóveis no município.Com início do pagamento no dia 2 de janeiro, o imposto pode ser quitado à vista ou parcelado em até 9 vezes. Aos optantes pelo pagamento em cota única — a ser paga até o dia 25 de janeiro — será oferecido um desconto de 10%. Já os contribuintes que optarem pela cota única a ser paga até o dia 25 de fevereiro, vão obter 5% de desconto.Os carnês já começaram a ser entregues pelos Correios nos endereços dos contribuintes. Nos distritos de São Vicente, Iguabinha e Praia Seca também há a opção de retirar as guias de pagamento presencialmente nas subprefeituras.Além disso, o carnê também poderá ser emitido pela internet, a partir do dia 2 de janeiro, pelo link Araruama possui mais de 111 mil imóveis cadastrados. A Prefeitura ressalta que é importante manter os pagamentos do IPTU em dia para contribuir com os recursos que serão destinados a investimentos no município.