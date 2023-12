Para renovar a carteira, o aluno deve apresentar a grade curricular do semestre e a carteirinha universitária antiga - Divulgação

Publicado 29/12/2023 08:40

Araruama - Entre os dias 22 e 25 de janeiro, será feita a renovação das carteirinhas de transporte para universitários de Araruama. O processo, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai acontecer de forma presencial na sede da Seduc, em dias pré-estabelecidos.

Ao todo, cerca de 700 estudantes são atendidos pelos ônibus, que fazem o transporte para as cidades de Cabo Frio e Niterói no período noturno.

Para renovar a carteira, o aluno deve apresentar a grade curricular do semestre e a carteirinha antiga. Devem ser seguidas as datas específicas de renovação, de acordo com cada ônibus.

Confira as datas da renovação:

ÔNIBUS

CFA e CFB - Dia 22 de Janeiro

CFC e CFD - Dia 23 de Janeiro

CFE e CFF - Dia 24 de Janeiro

NIT A e NIT B - Dia 25 de Janeiro

A sede da Secretaria de Educação (Seduc) fica localizada na Avenida Country Clube dos Engenheiros, no bairro Clube dos Engenheiros. A renovação pode ser feita na parte da manhã (das 9h às 12h), ou à tarde (das 13h30 às 17h).