O público poderá acompanhar a contagem regressiva para a chegada de 2024 por meio de um telão de LED que será instalado na praça - Divulgação

Publicado 29/12/2023 09:07

Araruama - O Réveillon 2024 em Araruama promete ser uma festa para ficar na memória. Além da queima de fogos na Orla Oscar Niemeyer — que nesse ano terá duração de mais de 10 minutos —, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, preparou atrações em várias localidades do município.



Na Praça de Eventos da Pontinha, o grupo de pagode Swing & Simpatia fará a primeira apresentação da noite. Já o Show da Virada vai ser comandado pela banda Barão Vermelho, trazendo grandes sucessos da carreira no rock nacional. Para finalizar a noite, o show de encerramento será com a banda Volantis.



O público poderá acompanhar a contagem regressiva para a chegada de 2024 por meio de um telão de LED que será instalado na praça.



Nos distritos de São Vicente, Praia Seca e Iguabinha também vai haver comemoração. Shows de diversos artistas farão parte da festa, na Praça Aoede Manoel Joaquim, no Calçadão Cultural de Praia Seca e na Praça dos Cisnes.



Confira a programação:

SÃO VICENTE | Praça Aoede Manoel Joaquim

21h às 23h - Turyelles e Banda

23h30 às 1h30 - Trio Massambaba



PRAIA SECA | Calçadão Cultural

22h30 às 1h - TG e Banda



IGUABINHA | Praça dos Cisnes

22h às 1h - Gabas

A segurança pública é uma das prioridades do evento, que irá contar com um planejamento logístico feito pela Guarda Municipal para manter a ordem e garantir que a festa ocorra de maneira segura.