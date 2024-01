A iniciativa tem como objetivo estreitar a relação entre as lideranças políticas e os munícipes - Divulgação

Publicado 05/01/2024 05:46

Araruama - Na próxima segunda-feira (8), vai acontecer o primeiro encontro da Oficina de Ideias do MDB em 2024. A iniciativa, realizada pela executiva municipal do partido MDB de Araruama, tem como objetivo estreitar a relação entre as lideranças políticas e os munícipes. O encontro será realizado às 19h, no Educandário — na Rua Protógenes Guimarães, 918, no bairro Outeiro.

A oficina é uma forma de receber as demandas da população de forma mais direta, garantindo que as necessidades dos moradores sejam ouvidas, por meio da criação de um espaço de diálogo e troca.

Além da presença do presidente municipal do MDB, Chiquinho da Educação, vão participar da reunião: a prefeita Lívia de Chiquinho; a secretária de Governo, Daniela de Lívia; a secretária de Educação, Luiza Cristina Vianna (Professora Tico); os vereadores Carlinhos de Deus e Thiago Pinheiro, e outros nomes do cenário político local.