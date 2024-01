Os três primeiros colocados das categorias feminina e masculina serão premiados e todos os competidores vão receber uma medalha de participação - Divulgação

Publicado 04/01/2024 04:09

Araruama - Evento tradicional no município, a Corrida de São Sebastião vai acontecer no dia 21 de janeiro. Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, a corrida desse ano vai percorrer toda a extensão da Orla Oscar Niemeyer, que conta com 10.827 metros.

Para participar, o competidor de qualquer gênero deve ter idade mínima de 18 anos e realizar a inscrição gratuitamente até o dia 10 de janeiro — ou até atingir o limite de 400 vagas preenchidas — no site da Prefeitura de Araruama, pelo link

Ao final da inscrição, o participante encontrará um termo de compromisso da prova. Este termo deve ser impresso, assinado e entregue durante a retirada dos kits, que vai ocorrer entre os dias 17 e 19 de janeiro, das 10h às 17h, na sede da secretaria, que fica localizada na Rua Ary Parreira, 51 - Centro.

Na retirada dos kits, também devem ser entregues 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a entidades filantrópicas. O participante deve apresentar, ainda, um documento de identificação.

A corrida deste ano vai ser dividida em 12 categorias, divididas por idade. A concentração será a partir das 7h30, na Praia do Barbudo, com largada prevista para as 8h30. A chegada será na Pontinha do Outeiro, no bairro Areal.

Os três primeiros colocados das categorias feminina e masculina serão premiados e todos os competidores vão receber uma medalha de participação.