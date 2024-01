A melhoria garante mais conforto e segurança para os moradores da localidade - Divulgação

Publicado 05/01/2024 05:44

Araruama - No último dia 28 de dezembro, a secretária de Governo, Daniela de Lívia, esteve no bairro Rio do Limão para identificar as demandas dos moradores. Acompanhada do secretário Paulo Cerca, e da chefe de gabinete Angela Barreira, foi constatada a necessidade de realizar a instalação de lâmpadas de LED em todo o bairro.

Nesta quarta-feira (3), foi realizada uma vistoria para averiguar o progresso das obras de instalação das luzes, assim como supervisionar o processo de limpeza do local. Além de garantir mais conforto aos moradores do Rio do Limão, a ampliação das luzes assegura que a população do bairro tenha mais segurança para transitar pelas ruas, principal motivo para a implementação da melhoria.

Nas redes sociais, a secretária de Governo comemorou a conquista. “O governo Lívia de Chiquinho está transformando promessas em realidade. Seguimos trabalhando!”, declarou.