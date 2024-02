O projeto concilia ensino de qualidade e geração de trabalho e renda. Essa é a quadragésima nona unidade inaugurada em Araruama - Divulgação

O projeto concilia ensino de qualidade e geração de trabalho e renda. Essa é a quadragésima nona unidade inaugurada em AraruamaDivulgação

Publicado 09/02/2024 11:54

Araruama - Nesta quinta-feira (8), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou mais uma unidade da Casa Creche. A unidade, instalada no bairro Fazendinha, vai atender até 15 crianças, com idade entre 2 anos e 3 anos e 11 meses, que receberão ensino infantil em regime de tempo integral.

Além da supervisão da professora do projeto e de auxiliares, os alunos recebem uniforme completo de verão e inverno, kit escolar, recreação apropriada para a idade e alimentação balanceada — elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição.

A iniciativa é mais um dos investimentos voltados à área da Educação realizados pela Prefeitura de Araruama. O projeto concilia ensino de qualidade e geração de trabalho e renda, transformando as casas de professoras desempregadas em núcleos de ensino nos bairros do município.

A Casa Creche também beneficia os pais e responsáveis, permitindo que ingressem no mercado de trabalho sabendo que os filhos estão sendo bem assistidos, com acompanhamento educacional, nutricional e recreativo.

A nova unidade — quadragésima nona inaugurada em Araruama — funciona na Rua Marechal Castelo Branco, 12, no bairro Fazendinha, com a direção de Vilma Monteiro Frinhani. Em breve serão entregues as unidades dos bairros Areal, XV de Novembro e Parati.