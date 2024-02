Na Cidade das Crianças, os pequenos vão poder aproveitar a folia com fantasias, brincadeiras e a companhia de personagens infantis, além de recreação com a Turma da Tia Carol - Divulgação

Publicado 08/02/2024 13:07

Araruama - Começa, nesta sexta-feira (9), a programação de Carnaval em Araruama. Diversas atrações gratuitas vão ocorrer em várias localidades diferentes do município durante os cinco dias de folia, atraindo moradores e turistas de todas as idades.



Tradição carnavalesca que percorre o país, os blocos de rua prometem animar os foliões com muita cor, música e energia. Nesse ano, os blocos vão acontecer no Centro, em Praia Seca e São Vicente. O trio elétrico também será uma das grandes atrações da festa, percorrendo as Praias do Gavião, Barbudo e Praia dos Amores em três dias diferentes.



Já na Cidade das Crianças, a Prefeitura também preparou uma programação especial gratuita para os pequenos. O Bailinho de Carnaval vai acontecer de sábado (10), a terça-feira (13), das 18h às 20h. As crianças vão poder aproveitar a folia com fantasias, brincadeiras e a companhia de personagens infantis, além de recreação com a Turma da Tia Carol.



A Cidade das Crianças fica localizada na Rua Ataufo Alves, S/N, no bairro Outeiro.



Confira a programação dos blocos de rua e do trio elétrico:



BLOCOS DE RUA

10 DE FEVEREIRO | SÁBADO

Praia Seca - Vargas

14h - Boca no Litro



11 DE FEVEREIRO | DOMINGO

Centro

20h30 - Cacique de Araruama

21h30 - Manchaça

Praia Seca - Quiosque Maré Mansa

14h - Empurra que Vai



12 DE FEVEREIRO | SEGUNDA-FEIRA

Praia Seca - Quiosque Maré Mansa

14h - Bloco das Piranhas

Centro

16h - Bloco das Piranhas



13 DE FEVEREIRO | TERÇA-FEIRA

Praia Seca - Quiosque Maré Mansa

14h - Empurra as Piranhas na Boca do Litro

São Vicente

16h30 - Bloco das Piranhas



TRIO ELÉTRICO

10 DE FEVEREIRO | SÁBADO

Praia do Gavião



11 DE FEVEREIRO | DOMINGO

Praia do Barbudo



13 DE FEVEREIRO | TERÇA-FEIRA

Praia dos Amores