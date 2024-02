Ao todo, foram apreendidas 169 buchas de maconha, 35 pedras de crack e 20 cápsulas de cocaína, além de um revólver calibre 38 (com numeração raspada), 18 munições de mesmo calibre e R$ 50 em espécie - Divulgação

Publicado 13/02/2024 06:16 | Atualizado 13/02/2024 06:19

Araruama - Neste domingo (11), um adolescente foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas e porte de arma de fogo no bairro Ponte dos Leites.



Segundo informações do 25º BPM, uma denúncia levou os agentes até a comunidade do Corte, no bairro em questão. Enquanto a equipe realizava uma abordagem a outros dois elementos, o menor foi avistado tentando se livrar de uma mochila.



Ao todo, foram apreendidas 169 buchas de maconha, 35 pedras de crack e 20 cápsulas de cocaína, além de um revólver calibre 38 (com numeração raspada), 18 munições de mesmo calibre e R$ 50 em espécie.



O adolescente foi conduzido à 118ª DP (Araruama), onde permaneceu detido.

*Com informações de RC24H